Caso-Giletti, la mossa di Baiardo: toh, chi sceglie come avvocato

Salvatore Baiardo ha confermato l'avvocato d'ufficio Carlo Maria Fabbri come suo avvocato di fiducia. Fabbri, come sottolinea il Fatto quotidiano, è uno storico difensore di collaboratori di giustizia, ed era stato chiamato dalla Procura di Firenze per assistere Baiardo, appunto, nell’interrogatorio del 27 marzo scorso. Quel giorno Luca Tescaroli, pm di Firenze, chiese all’ex gelataio amico dei fratelli Graviano di parlare della famosa presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi con il boss Giuseppe Graviano e il generale Francesco Delfino, e della quale aveva accennato, sempre davanti ai pm Massimo Giletti il 19 dicembre scorso. L'ex gelataio, quindi, in modo assolutamente non scontato, ha confermato Fabbri che è già stato avvocato di pentiti come Francesco Marino Mannoia. Anche se Baiardo non vuole essere considerato un pentito visto che ha scontato la sua pena e non si è pentito di nulla.

Ma c'è di più. In un video pubblicato sul suo profilo TikTok l'ex gelataio riferisce anche di un incontro al ristorante Pierluigi tra Urbano Cairo e Giletti e ha invitato il conduttore di Non è l'arena a dire che cosa si sono detti. Il faccia a faccia è stato immortalato anche dal re dei paparazzi Rino Barillari il 15 febbraio alle 23:40 all’uscita del Pierluigi appunto e pubblicata il 13 aprile dal sito Leggo.it. Ma quella sera, come scritto il 19 aprile dal Fatto, "c’erano anche l’ad di La7 Marco Ghigliani e il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, amico di Giletti. Che ci faceva Mazzi?". Anche su questo punto, al momento, non c'è risposta.