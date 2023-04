Hoara Borselli, scippo in centro a Roma: "Come mi hanno portato via la borsa"

20 aprile 2023 a

Hoara Borselli è stata vittima di uno spiacevole episodio in quel di Roma, che ha deciso di denunciare con un video pubblicato sui social. “Spero possa essere utile a voi e che quindi magari non vi capiti la stessa cosa - ha esordito la giornalista di Libero - intorno alle 14 sono stata vittima di scippo con strappo. Stavo camminando a Roma, in pieno giorno e in una zona estremamente trafficata”.

A un certo punto la Borselli è stata avvicinata da una persona a bordo di uno scooter: “Prima mi è stato dato un colpo molto forte, poi ho sentito uno strappo e mi hanno portato via la borsa. Questo per dirvi che, anche se vi trovate in posti con molte persone e nelle ore di giorno, dovete sempre stare accorti. Tenete la borsa interna, mai esterna: io purtroppo ce l’avevo esterna. Occhi bene aperti - ha chiosato - e mi auguro che a voi non capiti”.