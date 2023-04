Di Maio inviato Ue, Nathalie Tocci: "Candidato più forte"

24 aprile 2023 a

Luigi Di Maio ce l'ha fatta. È lui il nuovo candidato dell'Ue nel Golfo Persico. Ad annunciarlo è stato Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione europea. "Dopo un'attenta valutazione, considero Luigi Di Maio il candidato più adatto - ha scritto nella lettera inviata agli Stati membri per indicare la nomina dell'ex ministro degli Esteri -. In quanto ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio ha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo".

Un nome, quello dell'ex grillino, che ha subito scatenato la polemica. Eppure c'è chi difende la scelta. Si tratta di Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali. È lei, ai microfoni de L'Aria Che Tira, a specificare che "la scelta di Bruxelles non deve assolutamente essere letta come uno smacco all'Italia, ma è una decisione presa sulla base di quelli che erano i candidati". In sostanza, per la Tocci, in collegamento con Myrta Merlino su La7, "per il suo curriculum, tra i candidati era senza ombra di dubbio quello più forte".

Non la vedono allo stesso modo Lega e Forza Italia. "Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella Di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all'Italia e a migliaia di diplomatici in gamba", tuona il Carroccio a cui segue l'azzurro Maurizio Gasparri: "Di Maio inviato nel golfo è una scelta assurda e vergognosa". Addirittura l'esponente è pronto a chiedere "una risoluzione" nel Parlamento italiano affinché si faccia "emergere una pubblica censura istituzionale, per impedire una costosa nomina, che offende la democrazia, la cultura, la competenza, la grammatica e la geografia".