Berlusconi, orrore di Selvaggia Lucarelli: "Della Morte? Io..."

Una visita a sorpresa per Silvio Berlusconi, ricoverato dallo scorso 5 aprile al San Raffaele di Milano per le conseguenze di una polmonite dovuta all'indebolimento immunitario derivante da una forma di leucemia di cui soffre da anni. Il Cavaliere, però, è uscito dalla terapia intensiva: la battaglia è di quelle toste, ma le sue condizioni migliorano.

Ma si diceva: la visita a sorpresa. Dall'ingresso di via Olgettina 60, infatti, è entrata una misteriosa donna bionda, con il volto coperto da grossi occhiali da sole. Dunque le voci: si tratterebbe della madre di Marta Fascina, la signora Angela Della Morte, mai apparsa insieme alla figlia. Dopo una breve indagine, la conferma quasi ufficiale: si tratterebbe proprio di lei. Non semplice riconoscerla: molto schiva e riservata, senza social, non esistono fotografie della signora.

Questi i fatti. Il punto è che però c'è anche chi ha pensato bene di fare ironia sulla circostanza, di fare ironia sul leader di Forza Italia ricoverato e tutt'ora in gravi condizioni. Tra questi, anche Selvaggia Lucarelli, che non è riuscita a resistere al fascino di una battuta di pessimo gusto. Il tutto su Twitter: "Angela Della Morte fa visita al genero Berlusconi. Io avrei aspettato un attimo", ha cinguettato compiaciuta facendo ironia sul cognome della signora. Una bassezza davvero rara.

Selvaggia Lucarelli insomma si è abbassata al livello dei soliti noti, degli haters e dei fessi che popolano Twitter. Tra i vari cinguettii: "Angela Della Morte in ospedale? Secondo me una toccatina alle palle, Silvio se l’è data"; "Queste cose non si fanno, proprio ora che si stava riprendendo..."; "Angela Della Morte, madre di Marta Fascina, fa visita al genero per la prima volta. Ci credo che Berlusconi non voleva vederla in ospedale". Una discreta porcheria. A cui Selvaggia Lucarelli ha pensato bene di prendere parte.