Vittorio Sgarbi, Farinetti asfalta il presidente Anpi: "Uomo piccolo e rancoroso"

Si torna a parlare della mancata stretta di mano di Enrico Mezzetti, presidente dell'Anpi di Viterbo, a Vittorio Sgarbi. Un gesto, gratuito e plateale, avvenuto lo scorso 25 Aprile e denunciato dallo stesso critico d'arte. "Non ho dato la mano a Sgarbi perché non lo stimo", ha poi spiegato le sue ragioni Mezzetti, interpellato dalla AdnKronos. Successivamente, Sgarbi è anche stato contestato in piazza. Alla faccia della pacificazione...

E ancora, Mezzetti ha aggiunto: "Sgarbi ha detto che è stato un atto di guerra nei suoi confronti, ma questo significa criminalizzare una manifestazione del pensiero. Dare o non dare la mano è una forma di comunicazione e in quel caso la forma più pacifica che ci possa essere visto che non ho mosso un dito". Forma pacifica, ma per certo non apprezzabile.

Dunque la vicenda si è arricchita di un ulteriore capitolo. Sempre Sgarbi ha pubblicato sui social un messaggio ricevuto da Oscar Farinetti, il quale gli scriveva: "Caro Vittorio. Nella qualità di iscritto all'Anpi ti chiedo scusa per il gesto stupido del presidente di Viterbo... evidentemente uomo piccolo, rancoroso e che non sa niente di te. Mi vergogno per il suo gesto. Oscar Farinetti". Ma il critico d'arte aveva pubblicato un fotomontaggio in cui il messaggio di Farinetti appariva in verde con doppia spunta blu, insomma come se a inviarlo fosse stato Sgarbi stesso. E la circostanza ha scatenato gli internauti contro il critico d'arte, accusato di aver creato un falso, accusa di fatto condivisa anche da Makkox in Propaganda Live.

E così, il giorno successivo, ecco che Vittorio Sgarbi mostra le prove "definitive", ossia pubblica una foto del suo smartphone con la intera chat con Oscar Farinetti. Una foto che potete vedere qui in calce e che dimostra che il messaggio fosse vero. "Per chi dubitava...", scrive sornione a corredo Vittorio Sgarbi.