I partigiani contro il libro di Culicchia

A Susa Anpi e No Tav macchiano il ricordo del giovane assassinato da un commando di Avanguardia operaia
di Lorenzo Cafarchiomartedì 18 novembre 2025
Una storia che fa ancora paura. Questo è il sottotitolo di un libro generazionale, scritto da Guido Giraudo, che racconta la tragica vicenda del giovane missino Sergio Ramelli. E nel 50esimo anniversario dell’assassinio del diciottenne, sprangato a morte da un commando di Avanguardia Operaia, le polemiche non scemano.

Succede che lunedì 24 novembre è programmata, presso la biblioteca comunale di Susa in Piemonte, la presentazione del volume Uccidere un fascista redatto dal direttore del Circolo dei lettori di Torino Giuseppe Culicchia. Un libro intimo che intreccia la storia di Ramelli con quella di suo cugino, il brigatista Walter Alasia. C’è lo spaccato dell’Italia lacerata da una guerra civile che, all’indomani del 25 aprile 1945, ci ha messo decenni a silenziarsi. E che per qualcuno, leggasi gli antifascisti, ancora non è finita. Insieme al romanziere prenderà parte alla presentazione anche l’assessore piemontese Maurizio Marrone, esponente di Fdi, e così No Tav e Anpi non si sono più contenuti contestando l’iniziativa.

“Forte preoccupazione”, si legge nel comunicato diffuso dall’Anpi della Valle di Susa, eppure “non è il libro in sé a destare perplessità, ma il contesto politico e simbolico in cui la presentazione è stata inserita”. Capito? Il problema per i partigiani fuori tempo massimo è la “scelta di affidare l’introduzione” a Marrone che sarebbe “noto per le sue posizioni riconducibili alla destra neofascista”. La nota prosegue. Esiste, a loro detta, la “legittimazione” di un “clima culturale che tende al revisionismo storico e a sminuire le responsabilità del Fascismo”. Ecco come l’Anpi macchia, con le sue parole cariche di disprezzo, il racconto che Culicchia ha fatto degli anni di piombo e di Sergio Ramelli. La figura di un giovane che dovrebbe unire, nel suo lascito di memoria, ma che invece l’antifascismo vuole colpire nella purezza del ricordo. 

