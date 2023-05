Fiorello gela Renzi al telefono: "Lo vendete anche in autogrill?"

03 maggio 2023 a

Oggi, mercoledì 3 maggio, nelle edicole è arrivata la prima copia del Riformista di Matteo Renzi, che riveste nel quotidiano il ruolo di direttore editoriale. Prima copia piuttosto peculiare: apertura tutta dedicata allo scudetto del Napoli, con un timing assolutamente singolare. Dunque il fondo del direttore editoriale e leader di Italia Viva, che fa tutto un gran parlare della necessità e del ruolo dei moderati nella politica italiana.

Dunque, l'ex premier rivolge un "abbraccio a Silvio Berlusconi" e si rivolge a Giorgia Meloni, a pagina due, promuovendo il decreto lavoro che va "nella direzione giusta" anche se, stando al titolo, "si può dare di più. Nel suo fondo, Renzi scrive: "Chi ha paura del Riformista? Forse hanno paura che facciamo qualche polemicuccia?". Insomma, promette di dar battaglia insieme ad Andrea Ruggeri, ex deputato di Forza Italia e direttore responsabile.

E proprio nella mattinata del suo primo numero in edicola, Renzi ha ricevuto una telefonata inattesa: quella di Fiorello, in diretta a Viva Rai 2, il programma che conduce all'alba su Rai 2. Al solito, Fiorello ha colpito nel segno con la sua ironia: "Ha anche cambiato la R del giornale", ha affermato lo showman riferendosi al restyling del logo della testata del Riformista. Dunque, a strettissimo giro di posta, ha aggiunto: "Sarà venduto anche negli autogrill?". Un Fiorello velenosissimo, insomma: chiarissimo il riferimento all'incontro tra Renzi e l'ex 007 Marco Mancini rivelato da Report e avvenuto proprio in un autogrill.