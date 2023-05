Myrta Merlino ridicolizza i grillini: "Guardate che tessera ho!"

03 maggio 2023 a

Myrta Merlino navigator ad honorem. Accade a L'Aria Che Tira nella puntata di mercoledì 3 maggio su La7. Qui la conduttrice si occupa di quelle figure create dal Movimento 5 Stelle per trovare un lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza. "Guardate che tessera c'ho - ironizza sul regalo ricevuto in occasione del suo compleanno -, non è la tessera numero 1 come De Benedetti col PD però mica male".

Poi la giornalista si fa seria e intervista un'ex navigator. Come lei sono in tanti, visto e considerato che il reddito grillino non esisterà più e visto che il nuovo ruolo non ha funzionato come doveva. Da qui la frecciata della conduttrice: "I navigator sono diventati i capri espiatori di una cosa che ha funzionato male loro malgrado. C'era una selezione stringente per diventarlo, ora sono tutti in disoccupazione".

A spiegare quanto sta accadendo ora è Enrica. È lei a precisare che i navigator non dovevano trovare lavoro ai percettori del reddito, bensì aiutarli a trovarlo: "Il nostro era un lavoro di orientatori". Per Enrica a volte si sfruttano i lavoratori. Succede - conclude - "con questi contratti a termini o precari, purché vadono a bene all'imprenditore".