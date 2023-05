L'aria che tira, Cremaschi dà fuori di testa: "Infame, schiavista, vergognati!"

03 maggio 2023 a

Il clima si fa incandescente a L'Aria Che Tira dove, nella puntata di mercoledì 3 maggio, si scontrano Fabio Dragoni e Giorgio Cremaschi. A prendere per primo la parola, ospite di Myrta Merlino, il giornalista. È lui a spiegare che "di 36 milioni di italiani che possono lavorare ne lavorano solo 23. Oggi è il lavoratore che, dopo il colloquio, dice al datore 'vi farò sapere'".

Ma il sindacalista non è dello stesso parere e interviene: "Non è così". "Sto facendo un ragionamento più ampio che sicuramente non puoi comprendere", replica ancora Dragoni mentre l'esponente di Potere al Popolo sbotta: "Stai raccontando balle schiaviste, basta. Vergognati". Ma Cremaschi non intende calmarsi, tanto che la conduttrice è costretta a spiegare: "Cremaschi, non sta dicendo questo. Fai parlare, ha detto una cosa diversa".

"Ma se ha detto che è il lavoratore che rifiuta il lavoro", prosegue il sindacalista alquanto adirato. E ancora: "Ma stiamo scherzando? Ci sono milioni di schiavi in questo Paese, questo è un discorso di liberismo infame". "Calma, calma", chiede la Merlino mentre Dragoni prova a ribadire il suo concetto: "Oggi il lavoro non basta, lo Stato se ce n'è bisogno deve fare un intervento. Neanche le imprese vanno avanti. Se Cremaschi mi avesse fatto finire...". "Ma non è così", si agita ancora il sindacalista mentre Dragoni cerca di mettere fine al botta e risposta: "Non capisci, hai finito il tuo show?".