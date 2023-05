Mauro Corona gela Milly Carlucci: "Il rischio di diventare ridicolo"

10 maggio 2023 a

Squillano le trombe, rullano i tamburi e si alza il sipario sull'ultima puntata di CartaBianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3 nella serata di martedì 9 maggio. E ad aprire le danze, così come sempre avviene a CartaBianca, ecco Mauro Corona, lo scrittore e alpinista che spazia a tutto campo tra riflessioni e commenti della settimana.

Riflette sulla solitudine, "un bene prezioso ma bisogna imparare a tenerla e ad usarla, deve creare curiosità - spiega Corona -. In realtà poi siamo sempre in due: io e la solitudine. Il piacere di stare soli è una cosa unica". Dunque si schiera al fianco degli universitari che, contro il caro-affitti, campeggiano in tenda davanti agli atenei, il tutto è partito a Milano ma si sta espandendo in tutta Italia: "Gli studenti universitari nelle tende contro il caro affitti? Fanno bene ad accamparsi, dovrebbero avere alloggi gratuiti i ragazzi e invece finiamo sempre a parlare di soldi", tuona lo scrittore.

Ma tra i fatti della settimana, uno riguardava direttamente lui. Già, infatti era circolata l'indiscrezione che Mauro Corona avrebbe potuto prendere parte alla prossima edizione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, il tutto in veste ovviamente di ballerino. Ma lo scrittore smentisce in modo piuttosto netto: "La mia partecipazione a Ballando con le stelle? Mi aveva incuriosito il programma ma non ho detto sì, escludo di poter partecipare. Alla mia età devo stare attento a non diventare ridicolo. Io ci potrei andare solo con i ramponi da ghiaccio ai piedi", conclude Mauro Corona. E insomma, niente Ballando. E francamente sarebbe stato divertente vederlo allo show di Milly Carlucci, magari a litigare puntata dopo puntata con Selvaggia Lucarelli...