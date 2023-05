Otto e Mezzo, Cacciari imbarazza la Gruber: "Lo so che...", cosa gli scappa

11 maggio 2023 a

Massimo Cacciari è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7. Parlando dei temi di attualità politica, l’ex sindaco di Venezia si è reso protagonista di un siparietto involontario, lasciandosi scappare un grosso sospiro dinanzi all’ennesima domanda della padrona di casa sullo spazio al centro che qualche forza politica vorrebbe occupare e sfruttare a suo vantaggio.

“Sospira perché sono tanti anni che parliamo di questo”, si è giustificata la Gruber notando l'atteggiamento contrariato di Cacciari. Quest’ultimo si è prima espresso sui presunti “disegni reazionari” che Massimo Giannini ha attribuito al governo di Giorgia Meloni: “Ma cosa si intende? Il problema è che viviamo in un mondo in cui ogni paese deve convivere con degli equilibri internazionali, disegni reazionari pericolosi non ne vedo”.

Poi sul fantomatico spazio al centro: “Ma di che centro parliamo? Vi sembra che siamo in un mondo in cui c’è da essere moderati? Da trent’anni si sta sfaldando il welfare, perdiamo servizi ed efficacia, la scuola sta ridiventando di classe, per non parlare della sanità. Ci sono le politiche di destra o di sinistra, ma moderati di cosa? Servono politiche che affrontino radicalmente i temi, la situazione non si affronta con mezzucci”.