Fabio Fazio, addio Rai? Gasparri ad alzo zero: "Con chi devono sostituirlo"

Fabio Fazio ha detto addio alla Rai. Il conduttore di Che Tempo Che Fa passa ufficialmente a Discovery. Una brutta notizia per Maurizio Gasparri. "Non riesco a capire - replica il parlamentare di Forza Italia - perché ci siano queste polemiche intorno a personaggi come Fazio e come Augias, la cui competenza, la cui qualità, il cui equilibrio sono noti a tutti. Mai una polemica, mai un intervento sopra le righe".

Eppure la decisione del conduttore di lasciare Viale Mazzini sarebbe stata presa in autonomia. Da qui la domanda: "Ma se poi Fazio dovesse decidere, come si legge, di passare a un'altra emittente, come potrebbe mai la Rai sostituirlo? Se il noto conduttore dovesse, per sua autonoma decisione, passare a un'altra emittente televisiva propongo alla Rai di lasciare vuoto lo spazio televisivo mettendo un'immagine fissa al posto di Fazio".

E ancora: "Come si può immaginare una televisione pubblica senza Fazio e senza i suoi dibattiti notoriamente equilibrati e privi di accenti polemici? Se Fazio se ne va Rai 3 lo sostituisca con qualche ora di silenzio senza trasmissioni, nessuno è pari a Fazio, nessuno potrebbe sostituirlo. Tanto nomini nullum par elogium". Insomma, una difesa senza precedenti e che dimostra tutta la stima nei confronti del conduttore.