Selvaggia Lucarelli, Sallusti: "Forse la testa è semplicemente vuota"

Alessandro Sallusti 16 maggio 2023 a

a

a

Selvaggia Lucarelli l’altra sera ci ha dato dei razzisti, dei violenti e degli omofobi, si è dimenticata di dire stupidi, sì stupidi al punto di averla pagata per anni, e pure bene, per scrivere sulla prima pagina di questo giornale. Ci è simpatica la Selvaggia, donna che cambia giornali come i vestiti, destra o sinistra purché l’euro giri insieme al suo egocentrismo cronico.

Negli scorsi giorni ha annunciato che ha chiesto di essere cancellata dall’Ordine dei giornalisti (la notizia è che vi era iscritta, ndr) perché non accetta di essere processata da colleghi per le sue opinioni stante l’apertura di un fascicolo dei probiviri a suo carico. Brava, coraggiosa. Solo una domanda: se lei ritiene quel tribunale indegno e inadeguato a giudicare lei, perché ci si è rivolta per fare processare me, cosa che avviene proprio oggi?

"Chi ha protetto, perché se ne va": Selvaggia Lucarelli, fucilata contro Fabio Fazio

È una curiosità, capire cosa gira nella testa di una persona che se pensa di aver subito un fallo corre a piagnucolare dall’arbitro ma se colta in fallo disconosce l’arbitro e abbandona il campo, sempre ovviamente piagnucolando. Non voglio scomodare Freud e la sua teoria dell’io e del super io, banalmente potrebbe anche essere che la testa sia semplicemente vuota, il che spiegherebbe tante tante cose.