Michela Murgia attacca Burioni: "Come si permette?"

17 maggio 2023 a

a

a

Roberto Burioni ha commentato in pubblico le condizioni di salute di Michela Murgia, scatenando la reazione della scrittrice. “Mi ha deluso molto, come fa un medico serio a dare giudizi, a parlare di me senza aver visto la mia cartella clinica?”, è l’interrogativo avanzato dalla Murgia, ospite dalla trasmissione Quante Storie di Giorgio Zanchini. Per il momento Burioni non ha replicato, dopo che qualche giorno fa aveva commentato la notizia del cancro al quarto stadio della scrittrice.

"Ci siamo nascoste per tanto tempo...": Michela Murgia, il segreto nascosto fino ad oggi

Rimasto colpito da come la Murgia parla con serenità e coraggio della sua malattia in stato avanzato, Burioni si è permesso di fare due osservazioni: “La prima è che le cure le le stanno facendo guadagnare dei mesi di vita. Però queste cure sono estremamente efficaci e quei mesi potrebbero anche essere anni, che io spero molti e felici. La seconda è doverla correggere quando dice ‘dal quarto stadio non si torna indietro’. Qualche giorno fa è uscito un lavoro che descrive uno studio eseguito su 84 pazienti con un cancro del colon inoperabile, metastatico e ormai resistente alle terapie”.

"Non ha escluso di essere odiata": Michela Murgia, la spiazzante rivelazione di Cazzullo

“Ebbene - ha chiosato Burioni - una nuova terapia ha portato a una risposta completa in 3 di questi pazienti e una risposta parziale, con un netto miglioramento, in 29 pazienti. In 28 la malattia si è fermata”. La guarigione dal cancro al quarto stadio è molto rara e il commento di Burioni ha evidentemente indisposto la Murgia, dato che il medico non conosce lo stato effettivo della malattia della scrittrice.