Pietro Senaldi travolge la sinistra: "Sciacalli? Ecco come stanno le cose"

Libero è stato attaccato oggi per il titolo "Sott'acqua, il modello PD". Ci accusano di fare sciacallaggio ma da qualcuno avremmo pur imparato, no? Però in realtà noi non abbiamo fatto sciacallaggio, noi semplicemente abbiamo detto che l'Emilia Romagna, che ha sempre guidato il PD, è andata sott'acqua, ma è colpa del tempo. Diversamente tutti ricordiamo che quando è arrivato il Covid, non era colpa del Covid ma della Lombardia, perché era arrivato prima a Bergamo, e quindi della Lega e del centrodestra.

I professionisti dello sciacallaggio stanno dall'altra parte, vogliamo ricordare cosa è successo sul naufragio di Cutro? Praticamente hanno sostenuto che il governo li avesse lasciati morire apposta, volendo dare chissà quale messaggio.

Allora qui, se fossimo stati degli sciacalli avremmo ricordato, cosa che non avremmo fatto ma ci tocca l'obbligo, che il segretario del PD, Elly Schlein, aveva la delega quando era in Regione alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Beh, direi che ha fatto un buco nell'acqua. Il PD l'ha chiamata per prevenire il "dissesto politico" del partito, ma temo che avrà lo stesso risultato.