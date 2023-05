Floris rimpiazza Lilli Gruber: "Al posto sbagliato", cosa c'è dietro

18 maggio 2023 a

"Sono seduto al posto sbagliato, ma solo per due sere". Giovanni Floris apre così la puntata di Otto e Mezzo in onda giovedì 18 maggio. Il conduttore di La7, infatti, sostituisce Lilli Gruber. Nulla di cui preoccuparsi. A svelare il mistero è stato proprio Enrico Mentana qualche minuto prima. Il direttore del TgLa7, lanciando la trasmissione successiva ha spiegato: "Lilli Gruber assente, non ci sarà perché è in viaggio". Non è comunque la prima volta che il conduttore di DiMartedì sostituisce la collega.

"Benvenuti a Otto e Mezzo, sono qui temporaneamente ma non abusivamente perché Lilli ha avuto un contatto con una persona positiva e sta aspettando l'esito del tampone", aveva detto Floris il primo giugno scorso quando aveva rimpiazzato la Gruber. Insomma, Floris è di casa. A maggior ragione se si considera che il giornalista, oltre a condurre una trasmissione sulla stessa rete, è spesso ospite della Gruber. Qui il conduttore non esita a dire la sua: dal governo all'attualità, Floris non le manda di certo a dire.

Basta pensare alla stoccata all'esecutivo di qualche puntata fa: "Secondo me Giorgia Meloni è davanti a un problema generale. Lei ha vinto le elezioni con una coalizione in cui è evidente che lei portava voti, carisma e che era quella importante. In cambio del riconoscimento di questo ruolo ha dovuto dare delle bandierine. Ha dovuto parlare delle navi Ong per la Lega invece di parlare del tema immigrazione, ha dovuto parlare delle mascherine invece che di Covid".