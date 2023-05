Alluvione, Mentana contro Ultima generazione: "Fate ancora in tempo"

20 maggio 2023 a

Enrico Mentana dalla parte di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato ha invitato gli attivisti di Ultima generazione ad aiutare le città in difficoltà a causa dell'alluvione. Una proposta che sarebbe stata, se accolta, ben più efficace degli imbrattamenti ai monumenti. Tanto che lo stesso direttore del TgLa7 ha ribadito: "Che occasione avevano i militanti di Ultima Generazione e di Extinction Rebellion, che lezione avrebbero dato se avessero fatto come gli Angeli del fango che quasi sessant'anni fa".

All'epoca, "senza social né uffici stampa, si ritrovarono in poche ore a Firenze, venendo da tutta Italia, per dare una mano a spalare fango, ad aiutare chi ne aveva bisogno, a salvare mille opere d'arte e oggetti e libri di inestimabile valore subito dopo l'alluvione del 1966. Dài ragazzi che siete ancora in tempo, meno tangenziali occupate, meno monumenti imbrattati, meno comparsate tv e più sana, ma faticosa, militanza".

Parole che hanno però scatenando Selvaggia Lucarelli. Ricondividendo l'osservazione di un utente del web che dice di avere "in rubrica i numeri di almeno una decina tra militanti e simpatizzanti di Ultima Generazione e di Extinction Rebellion che si stanno dando da fare in Emilia Romagna, come mesi fa si erano dati fa fare a Ischia, a Senigallia e nelle zone terremotate", l'opinionista rilancia una sua proposta. "Ho un’idea caro La Russa - esordisce - a spalare il fango mandiamoci i giovani fascistelli che hanno picchiato gli studenti fuori dal liceo a Firenze".