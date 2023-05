Nicola Porro distrutto per la Maglie: "Cos'è successo dopo quel malore"

23 maggio 2023 a

a

a

Un ricordo commosso e commovente, quello di Nicola Porro, per l'amica e collega Maria Giovanna Maglie morta a Roma a 70 anni. Il conduttore di Quarta repubblica dedica la sua video-rassegna stampa quotidiana Zuppa di Porro proprio alla giornalista e opinionista diventata negli ultimi anni un punto di riferimento del "sovranismo" e di quel centrodestra, anzi destra-centro che ha fatto appena in tempo a vedere arrivare a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni.

"Oggi sono molto triste perché è morta Maria Giovanna Maglie. Oltre che ad essere una collega giornalista, Maria Giovanna era un'amica", esordisce Porro, che ricorda come "l'ultima volta che la intervistai fu in occasione delle elezioni politiche e, proprio durante Quarta Repubblica, ebbe un malore. Da lì in poi, è successo quello che è successo ovvero la sua malattia si è aggravata e l'ha portata alla morte". Un malore che, aveva spiegato la stessa Maglie rendendo pubbliche le sue difficili condizioni di salute, aveva fatto di tutto per mascherare durante quella diretta.

"La Meloni...". Maria Giovanna Maglie, malore durante la diretta a Quarta repubblica

"Era intelligente, controcorrente e decisamente troppo giovane per morire", prosegue Porro risalendo con la memoria ai giorni dei loro primi incontri. "Mi sembra che fosse quando lavoravo ancora in Rai e la invitai all'Alien di Roma dove facevo il PR. Stiamo parlando di quando avevo 22-23 anni, quindi insomma si parla di una vita fa. All'epoca Maria Giovanna aveva tendenze più o meno socialiste, mentre io più o meno liberale e lì iniziò quel rapporto con lei che è avanti per gli anni".