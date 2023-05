Alluvione, Ghisleri e i sondaggi: "La Meloni ne esce vincente"

26 maggio 2023 a

Giorgia Meloni premiata da Alessandra Ghisleri. Ospite di Stasera Italia nella puntata di giovedì 25 maggio su Rete 4, la sondaggista di Euromedia Research parla dell'alluvione in Emilia-Romagna e della fiducia riposta nel premier. Ed ecco che arrivano le belle notizie per la leader di Fratelli d'Italia. Come esce l'immagine di Giorgia Meloni da questa prima fase di gestione dell’emergenza maltempo? domanda la conduttrice Alessandra Viero mentre la sondaggista non esita a spiegare. "Ne esce sicuramente vincente, dal punto di vista che una donna, presidente del Consiglio, è saputa stare vicina alla popolazione che ha subito uno sfregio di tale entità. Non è solamente compassione, non sono passerelle, è vicinanza".

Un altro dettaglio non è passato inosservato. "Anche l’abbraccio con Ursula von der Leyen - conclude la Ghisleri - (andata in visita nelle zone alluvionate, ndr) è importante, l’abbraccio della presidente della Commissione europea alle popolazioni romagnole è fondamentale".

Non a caso il presidente del Consiglio ha voluto liquidare la polemica sul nome del commissario per la ricostruzione: "Sono molto colpita che sia questo il dibattito che vi interessa mentre ancora si stanno celebrando i funerali delle persone. Noi ci stiamo occupando di ricostruire, di fare del nostro meglio, di trovare le risorse: quando arriverà il tempo della ricostruzione ci occuperemo del commissario per la ricostruzione. Diciamo che oggi il mio principale problema non è chi spende i soldi, è trovarli".