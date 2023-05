Sondaggio Ghisleri: Schlein, un salasso di voti per il Pd

20 maggio 2023 a

Cala di qualche decimale Fratelli d'Italia, ma soprattutto perde il Pd, a tutto vantaggio del Movimento 5 Stelle. Sono queste le indicazioni più "pesanti" raccolte dal sondaggio di Euromedia Research per Porta a porta. Secondo l'istituto guidato da Alessandra Ghisleri, il partito di Giorgia Meloni, sempre stabilmente il primo d'Italia, si attesta ora sul 28,8 per cento, in lieve calo di 0,2 punti. Più pesante l'emorragia per Elly Schlein: il partito democratico scivola infatti al 19,6%, lasciando sul campo mezzo punto percentuale secco.

Secondo la Ghisleri, almeno una parte di quei voti persi sarebbero stati assorbiti da Giuseppe Conte: il Movimento 5 Stelle cresce dello stesso esatto 0,5% arrivando così al 16,2 per cento. Alle spalle dei primi tre partiti, torna a salire la Lega di Matteo Salvini (al 9,6%) con Forza Italia in lieve flessione: 6,8% e -0,3 punti.

Briciole per gli altri movimenti, a partire dalle due metà del fu Terzo Polo, oggi disintegrato sotto il peso dell'astio personale tra i leader Carlo Calenda e Matteo Renzi. E così Azione guadagna lo 0,1% e si piazza al 4,6%, mentre Italia Viva cede lo 0,4% e si ferma al 3,5 per cento. Segno che una cosa sono le acquisizioni dentro e fuori il Parlamento (e in questo senso, i renziani procedono a sprona battuto nell'operazione di "prosciugamento" del partito di Calenda) e un'altra il riflesso reale tra gli elettori.

Residuale, nel campo delle opposizioni, anche l'apporto di Sinistra e Verdi alla causa dell'alleata Schlein: i rosso-verdi di Fratoianni e Bonelli salgono sì dello 0,6%, ma sono comunque al 2,5 per cento. Poca, pochissima roba.