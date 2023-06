Elly Schlein "divorata da tutti": retroscena-Ranucci, chi l'ha assalita al Quirinale

02 giugno 2023 a

a

a

Sigfrido Ranucci ha svelato alcuni retroscena sul ricevimento al Quirinale. Lo ha fatto ai microfoni di Rai Radio1, ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro a Un Giorno da Pecora. Il conduttore di Report si è detto sorpreso da Elly Schlein: “È stata divorata da tutti, compresi i politici di centrodestra che l’hanno salutata. Evidentemente c’era una curiosità morbosa”.

"Aveva una faccia...". Ranucci incrocia Salvini al Quirinale: "Come mi ha sorpreso"

Ranucci ha anche scambiato due parole con la segretaria del Pd, che sta vivendo un momento complicato dopo la debacle elettorale: “Ci siamo salutati, lei mi aveva anche chiesto di accompagnarla a prendere un bicchiere d’acqua ma non abbiamo fatto in tempo: ci ha interrotto Salvini. Voleva salutarla di persona e Schlein ha accettato”. A proposito del leader della Lega, Ranucci ha raccontato il loro incontro: “Mi ha salutato e la cosa mi ha fatto molto piacere. Ci siamo incontrati per caso, lui aveva una faccia un po’ sorpresa ma mi ha detto subito: ‘ah, ciao!’. E io gli ho risposto: ‘buonasera, signor ministro’”.

Ranucci “in trappola”: caos-Rai, perché non vuole prendere il posto di Fazio

Ranucci ha parlato anche del futuro della sua trasmissione: “Non ho ancora avuto nessuna notizia e su questa cosa bisogna fare delle serie valutazioni, le faremo con chi di dovere. Andare in onda di domenica? Io vorrei capire innanzitutto la motivazione dello spostamento, perché abbiamo fatto una grande fatica a passare dal 4% al 9-10%…”.