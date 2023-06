Principe Harry, crisi di panico nell'aula del tribunale: "Ma che risposta è?"

07 giugno 2023 a

L'ultima volta fu nel 1891: da allora nessun reale britannico era più entrato in tribunale per dare la sua versione dei fatti. Il principe Harry ancora una volta ha infranto le regole: oggi è stato sottoposto a cinque ore di controinterrogatorio seduto al banco dei testimoni. Il secondogenito di Re Carlo e Lady Diana è arrivato sorridente e sicuro di sé: vestito con abito scuro, camicia bianca, cravatta viola e braccialetti di perline al polso, è sceso dall’auto ed è entrato in tribunale con piglio deciso. Poi in aula è apparso agitato e confuso. Interrogato dall'avvocato Andrew Green KC, ha ripetutamente detto all'Alta Corte: "Non lo so", "Non sono sicuro” scatenando l'accusa: “Non è certo? Questa non è una risposta. Non siamo, principe Harry, nel regno della speculazione totale?”.

"Ho sperimentato l'ostilità della stampa da quando sono nato", ha spiegato il principe Harry “Non c'è mai stata una tregua nella copertura della stampa di ogni dettaglio della mia infanzia”. Per molti anni il secondogenito di re Carlo III, ha convissuto con i rumors e gli articoli di giornale che sostenevano che non fosse il figlio dell'attuale sovrano d'Inghilterra, ma il frutto di una relazione extraconiugale di sua madre, la principessa Diana. Il principe Harry se l'è presa con tutti. Con i tabloid britannici, ma anche con Paul Burrell, l'ex maggiordomo di lady D, da lui definito "stron*o dalla doppia faccia". Il principe Harry ha anche affermato di essere stato chiamato “l’irresponsabile drogato” durante la sua adolescenza. Quando è stato scritto che assumeva stupefacenti, ha anche temuto di essere cacciato da scuola, rivela Harry sostenendo anche che la sua relazione con Chelsy Davi sia terminata proprio a causa dei giornalisti. Per anni ha avuto il timore che sarebbe stato “espulso” dalla royal family per le voci che il maggiore James Hewitt fosse suo padre. “Mi chiedevo continuamente i motivi dietro questi pettegolezzi. I giornali volevano instillare il dubbio nella gente in modo che venissi estromesso dalla famiglia reale?”. Ora si attende il secondo round del processo.