Giulia Tramontano, l'incubo di Rita Dalla Chiesa: "A cosa mi fa pensare la sua morte"

"Lascia senza fiato tutta la storia di Alessandro con Giulia": Rita Dalla Chiesa, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, ha parlato del delitto di Senago. Impagnatiello, barman di 30 anni, ha confessato di aver ucciso la compagna 29enne, incinta di sette mesi, senza un motivo ben preciso, ma solo perché stressato dalle due relazioni parallele che portava avanti. A tal proposito la deputata di Forza Italia ha commentato: "Credo che questo sia un caso che ha fatto male a tutti, perché a tutti ha fatto pensare magari a qualcosa di nascosto, qualche ombra che possiamo avere anche noi nella testa ma che non abbiamo mai portato alla luce, è un qualcosa che ci ha fatto veramente male".

"Io l'altra sera mi sono sentita dire in un'altra trasmissione da una persona che Alessandro Impagnatiello era stressato perché è difficile portare avanti due storie parallele - ha continuato la conduttrice -. Ma tu puoi essere stressato... però te ne vai, chiudi una relazione con l'altra persona se davvero non ce la fai. Invece lui l'ha uccisa". Qualche giorno fa invece, ospite a Controcorrente, la Dalla Chiesa aveva auspicato pene più severe per questo tipo di reati.