Rita Dalla Chiesa, "sono indignata": lo sfregio di Fabio Fazio a suo fratello

"Ero solleticata dall’idea… Non mi sarebbe dispiaciuto, ma soffro di claustrofobia, non potevo stare in una casa che non era la mia": Rita Dalla Chiesa ha parlato della sua quasi partecipazione al GfVip l'anno scorso. Intervistata da TvBlog, la conduttrice e deputata di Forza Italia, insomma, ha confermato i contatti con Alfonso Signorini e ha spiegato perché alla fine non se ne sarebbe fatto niente.

La Dalla Chiesa, poi, ha precisato che la politica non c'entra. Anche perché la proposta di Signorini è arrivata a giugno, mentre la possibilità di entrare in politica ad agosto: “La proposta di candidarmi arrivò dopo ferragosto, mentre il Gf si prospettò a fine giugno. Io stavo bene come stavo, non sentivo il bisogno di fare per forza qualcosa".

In ogni caso, la conduttrice ha rivelato che avrebbe continuato volentieri a svolgere il ruolo di opinionista senza troppi problemi: “Mi piaceva svolgere il ruolo di ospite da Alberto Matano a La Vita in diretta". Infine, chiamata a dare un'opinione su Che tempo che fa di Fabio Fazio, che la settimana scorsa ha detto addio alla Rai, la deputata ha detto: "Non c’era pluralismo negli inviti. C’era un giro di ospiti che era sempre lo stesso". E ancora: "A indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello… Ha compiuto mille battaglie contro la mafia”.