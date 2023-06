Giulia Tramontano, Rita Dalla Chiesa sconvolta dalla Gentili: "Ma tu l'hai visto?"

03 giugno 2023 a

"Credo che la scuola e la famiglia dovrebbero insegnare ai bambini il rispetto non solo nei confronti della donna ma nei confronti della persona, sono tutte cose che vanno benissimo, ma bisogna inasprire le pene": Rita Dalla Chiesa, parlando dell'uccisione di Giulia Tramontano da parte del suo fidanzato a Controcorrente, nello studio di Veronica Gentili su Rete 4, ha detto di non avere dubbi. Secondo lei, bisogna fare qualcosa perché le pene per questo tipo di reati siano più dure.

"Io avevo visto la disperazione della madre in tv prima che trovassero il corpo della ragazza, e sapere che poi dopo due-tre ore avrebbe avuto quella notizia...", ha continuato sconvolta la Dalla Chiesa. Che poi ha aggiunto: "Anche a noi che stavamo guardando la trasmissione non sembravano messaggi di una ragazza alla mamma, erano troppo duri". Il riferimento è ai messaggi che la Tramontano avrebbe inviato prima di sparire nel nulla. Messaggi che invece avrebbe scritto il compagno Alessandro Impagnatiello dopo averla uccisa. "Pensa quest'uomo che cosa non è riuscito a fare - ha continuato la deputata di Forza Italia - ha creato tutto un suo mondo rubandolo a lei e facendolo suo, è terribile questa cosa".

"L'inasprimento della pena ci deve essere - ha detto poi la Dalla Chiesa - perché io non penso che questa madre e questo padre tra 7, 8 o 10 anni se lo possano ritrovare davanti, magari se gli danno i domiciliari". Infine, l'onorevole ha fatto notare un dettaglio alla Gentili: "Ma tu hai visto come faceva i cocktail?". Il riferimento è al lavoro di Impagnatiello, che faceva il barman in locali di lusso a Milano. In questi giorni sono circolati dei video che lo riprendono mentre è al lavoro. A tal proposito la Dalla Chiesa ha sottolineato: "Credo che uno psicologo ci potrebbe aiutare, in questi gesti che lui faceva c'è un narcisismo puro, questo nella sua vita ha sempre fatto".