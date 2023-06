Italo Bocchino si è sposato con Giuseppina Ricci, chi lo aspettava all'altare

10 giugno 2023 a

Italo Bocchino e Giuseppina Ricci sono finalmente marito e moglie. A officiare la cerimonia civile tra il direttore editoriale del Secolo d'Italia e la chirurga estetica niente di meno di Gianfranco Fini. L'evento si è tenuto a Ronciglione, dove si sono radunati circa quattrocento invitati. Tra questi, appunto, l'ex presidente della Camera e leader di Alleanza nazionale che per l'occasione indossava la fascia tricolore. Ma anche amici, colleghi di vita politica e professionale, manager, giornalisti, personalità e volti noti. Il rito civile si è svolto in un clima di grande allegria e vicinanza, così come il successivo pranzo di nozze, sotto la 'regia' gastronomica dello chef Gianfranco Vissani nella splendida cornice di una villa immersa nel verde del viterbese, resa ancor più suggestiva dalla musica eseguita da diversi artisti.

Quello tra Bocchino e la moglie è stato un vero e proprio colpo di fulmine. "Ci siamo conosciuti a una cena a casa mia - ha raccontato lui al Corriere della Sera -. Un’amica mi chiede se può portare la sua dottoressa specialista in medicina estetica e io: sì, se non è una rifattona. Appena l’ho vista, ho dato ragione ai neuroscienziati: per innamorarsi, bastano sei millisecondi".

Anche per la Ricci è stato subito amore. Anzi, "ero un po’ gelosa, sapevo che aveva avuto donne bellissime. Ora, so che la gelosia non ha senso, ma nel famoso periodo di crisi, ero arrivata a farlo seguire da un investigatore privato". I due infatti hanno passato alti e bassi, ma ora sono più affiatati che mai e il matrimonio è la ciliegina sulla torta.