Francesca Pascale, che fine fa la sua villa. Clamoroso: chi è la nuova proprietaria

La villa che Silvio Berlusconi comprò per la sua ex compagna Francesca Pascale che poi ha messo in vendita dopo l'annuncio delle nozze con Paola Turci, appartiene ora a Lavinia Elenoire Jacobs, nipote di Klaus Jacobs, il re svizzero del cioccolato scomparso del 2008, quello del Toblerone. Come riporta il Fatto quotidiano, la donna il 4 agosto 2022 ha acquistato Villa Maria (settanta vani su una superficie di 1.873 metri quadrati a Rogoredo di Casatenovo, nel cuore della Brianza, non lontano da Arcore) che il Cavaliere aveva comprato nel 2017 per 2,5 milioni di euro a cui era seguita una importante ristrutturazione.

"Nei mesi scorsi, i rumors della vendita portarono la Lionard, la società del real estate di lusso che stava gestendo l’immobile a scrivere un comunicato: 'La proprietà, che è stata oggetto di importanti opere di restauro e valorizzazione, (…) dopo un brevissimo periodo sul mercato, ha trovato immediatamente un acquirente'", si legge sul Fatto, "sul cui nome però è sempre stato tenuto il massimo riserbo".

Ma "dalla visura catastale ora si scopre che la nuova proprietaria è Lavinia Jacobs: classe 1980, è la figlia di Klaus Jacobs, il magnate del cioccolato". Impossibile sapere a quanto sia stata venduta perché la fondazione Jacobs "non commenta". Sempre secondo il Fatto, Berlusconi "avrebbe intenzione di vendere anche Villa Certosa, vero gioiello del patrimonio finanziario di casa Berlusconi".