Gerry Scotti, il crollo al Tg5 per Berlusconi: "Io ci ho provato Cesara, ma..."

12 giugno 2023 a

a

a

“Per me è stato il maestro del lavoro": Gerry Scotti si è commosso parlando di Silvio Berlusconi in collegamento con il Tg5. "Ci ha insegnato ad amare questo lavoro, a rispettarlo profondamente, a rispettare le persone con cui facciamo il nostro lavoro", ha poi aggiunto il conduttore. Grande stima, insomma, nei confronti del Cav, che si è spento oggi all'età di 86 anni.

"Liquidato". Orrore in Ucraina dopo la morte di Berlusconi: la foto e la mano dei servizi | Guarda

Scotti, poi, ha colto l’occasione per svelare qualche aneddoto: “Lui voleva che noi fossimo un pezzo di tutte le famiglie dove entravamo”. E ha parlato anche dell'intuizione dell’ex premier di volere su Canale 5 un contenitore domenicale in diretta che potesse tenere compagnia alle tante famiglie italiane a casa: “Quando glielo abbiamo fatto notare e gli abbiamo detto ‘Dottore, sono sei ore di diretta’, lui rispondeva: ‘Cosa volete che sia, sono sei ore, ma vi divertite'".

"Avete avuto 86 anni, cucitevi la bocca!": addio Berlusconi, il furibondo sfogo di Aurora Ramazzotti

A un certo punto del collegamento, Gerry non è riuscito a trattenere le lacrime. E a tal proposito, rivolgendosi a Cesara Buonamici, ha detto: “Ho tentato di non commuovermi. Sai che sono uno che si commuove molto”. Infine ha detto di aver dedicato un post su Instagram a Berlusconi: "Gli ho detto semplicemente grazie per tutto ciò che ci ha regalato nella nostra vita”.