Maria De Filippi, quel gesto per Pier Silvio in Duomo: l'Italia in lacrime

14 giugno 2023 a

a

a

C'era anche Maria De Filippi ai funerali di Silvio Berlusconi. La conduttrice di Canale 5, volto di punta di Mediaset, era seduta in seconda fila. Davanti i figli del leader di Forza Italia. Ed è stato proprio all'arrivo di Pier Silvio, secondogenito dell'ex premier, che la De Filippi ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza. Tra i due c'è stato un affettuoso scambio di baci. D'altronde il legame è forte, visto che proprio Pier Silvio è l'amministratore delegato dell'azienda per cui lavora la presentatrice.

"Non lo dimenticheremo mai". Berlusconi e quel gesto per Nadia Toffa che pochi sanno

Per l'occasione la De Filippi ha stupito tutti. Non si è infatti presentata vestita di nero, come i funerali vogliono, bensì come avrebbe desiderato il Cav. A svelare il mistero ci ha pensato Elena Guarnieri durante la diretta del TG5. Pare infatti che Berlusconi dicesse sempre di vestire di bianco e portare i capelli biondi, così da emanare più luce. "Credo che l’abbia fatto pensando a lui", ha affermato la giornalista.

"Sapete perché Ferragni e Fedez non dicono nulla sul Berlusconi?": bomba di Corona

Ma la De Filippi non è stata l'unica vip presente. Tra i volti di Mediaset anche Barbara d’Urso e Alba Parietti. Poi Massimo Boldi, Federica Panicucci, Vittorio Sgarbi, Alfonso Signorini e Gerry Scotti. Presente anche l’ex moglie Veronica Lario, seduta anche lei in seconda fila.