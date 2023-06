Carla Elvira Dall'Oglio "in lista, ma assente". Funerali di Berlusconi, il mistero

14 giugno 2023 a

I funerali di Silvio Berlusconi al Duomo di Milano hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, non solo all’interno della cattedrale ma anche e soprattutto all’esterno, dove sono state contate oltre 10mila presenze per l’ultimo saluto al Cavaliere. In questi casi a fare rumore sono però le assenze, soprattutto se impreviste. È questo il caso di Carla Elvira dall’Oglio, prima moglie di Berlusconi.

Nonostante fosse nella lista degli ingressi, la madre di Marina e Pier Silvio non si è presentata al Duomo per motivi non meglio precisati. Nella giornata di ieri, martedì 13 giugno, aveva comunque fatto pubblicare un necrologio in cui aveva speso belle parole per Berlusconi, con il quale è stata sposata per vent’anni dal 1965 al 1985. “Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario padre per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme”, è stato il messaggio pubblicato sul Corriere della Sera.

La dall'Oglio rappresenta una parte importante della vita di Berlusconi, che nel tempo ha costruito una dinastia: la sua famiglia è chiamata ora a gestire un impero e ad affrontare il nodo dell’eredità. A farlo saranno soprattutto i due figli avuti dalla dall’Oglio e i tre nati dalla relazione con Veronica Lario, che invece era presente al funerale.