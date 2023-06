Giuseppe Conte assente ai funerali di Berlusconi: "Indizio di ritardo..."

15 giugno 2023 a

Il dilemma morettiano deve essersi impossessato di Giuseppe Conte non appena appreso della morte di Silvio Berlusconi. "Mi si nota di più se vado o se non vado?: il funerale - un funerale di Stato - dell'odiato avversario politico va disertato o il fondatore di Forza Italia va omaggiato come fanno tutti gli altri? Alla fine Conte ha scelto per l'Aventino: i suoi non gli avrebbero mai perdonato - dopo le polemiche sul messaggio istituzionale di cordoglio per la scomparsa del presidente azzurro - la presenza in Duomo a testa china davanti al feretro del Cav. L’ordine di scuderia nei Cinque Stelle è stato tanto perentorio quanto trasversale: esclusa perfino la partecipazione di parlamentari pentastellati alle trasmissioni televisive che avessero inquadrato l'evento. Era invece presente alla cerimonia religiosa per l'ex leader del centrodestra la segretaria del Pd Elly Schlein e a sorpresa è arrivato anche Dario Franceschini.

Le diverse posizioni dei dem e dei grillini dimostrano, se mai ce ne fosse bisogno, che l'opposizione al governo della destra è divisa. Massimo Franco dedica la sua Nota sul Corriere proprio a questo. "Sono indizi di un ritardo culturale, prima che politico, di opposizioni in affanno quando debbono analizzare vittoria e tenuta di una coalizione avversaria", scrive l'editorialista di via Solferino. "Invece di chiedersi come mai una maggioranza elettorale vota a destra dopo avere premiato per anni Berlusconi, si perpetua un atteggiamento di superiorità che finisce per apparire una fuga dalla realtà. E non perché le ombre sulla figura del Cavaliere manchino, ma perché sono state additate in maniera così ossessiva e strumentale da farle assottigliare". "Alla fine", conclude Franco, "rimane la sensazione amara che i suoi avversari si siano di nuovo fatti male da soli, rivendicando fuori tempo massimo il proprio antiberlusconismo come una medaglia da sventolare dentro un’alleanza in macerie.