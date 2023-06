Otto e Mezzo, Bocchino gela Giannini: "Sei ricco, compratela!"

16 giugno 2023 a

"Io non sono preoccupato come Giannini, ma ci dividono molte preoccupazioni": Italo Bocchino, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto riferendosi al direttore de La Stampa, che si è detto perplesso in merito all'incontro tra Giorgia Meloni ed Elon Musk. Il direttore del Secolo d'Italia innanzitutto ha ricordato che un primo scambio tra i due ci fu tempo fa: "Quando l'Istat ha pubblicato gli ultimi dati sulle nascite e le morti in Italia è emerso uno squilibrio di mezzo milione di persone all'anno. Allora Elon Musk, che è attento a questi temi, ha twittato: 'L'Italia sta scomparendo, attenzione'. E la Meloni ha risposto: 'Questo è un grande problema che noi ci siamo posti appena siamo arrivati al governo'".

La battuta di Bocchino a Giannini a Otto e mezzo

Poi, concentrandosi sulla figura di Musk, Bocchino ha sottolineato: "È un protagonista della scena mondiale, è un signore che ha tirato fuori la macchina elettrica, noi lo prendevamo in giro ma alla fine si è imposto sul mercato mondiale con il più bel prodotto, una cosa completamente innovativa". "Costa 120mila euro...", gli ha poi fatto notare Giannini. E il collega allora ha risposto con una battuta: "Gente ricca come te la può comprare. Chi ha i soldi perché li ha guadagnati onestamente e si compra una macchina da 120mila euro fa una cortesia a noi che siamo seduti a questo tavolo, alza il Pil e paga più tasse". Infine Bocchino ha aggiunto: "Elon Musk è una persona sicuramente interessante e stimolante".