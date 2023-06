Nicola Porro, la rivelazione di Elon Musk: "Sono davvero preoccupato"

16 giugno 2023 a

Elon Musk vola in Italia. Il patron di Twitter, Tesla e SpaceX si è recato a Roma, dove ha incontrato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo vice Antonio Tajani in una visita istituzionale a Palazzo Chigi. Ma non solo, perché prima di partire per la Francia, con l'obiettivo di vedere Emmanuel Macron, Musk ha concesso a Nicola Porro un'intervista che verrà trasmessa da Quarta Repubblica.

I due si sono ritrovati sulla terrazza dell'hotel Bernini Bristol, location dalla quale si vede tutta la città. "Quanto sei bella Roma!", ha scritto in italiano via Twitter lo stesso Musk, citando la popolare canzone. "Sono davvero preoccupato", ha poi confessato parlando del tema dell'intelligenza artificiale e del fatto che non sia controllata da un'authority.

Ma per l'occasione l'imprenditore si è tolto più di uno sfizio. Musk ha infatti mangiato all'italiana con un "aperitivo, un antipasto, spaghetti con le vongole e una sogliola", ha raccontato il proprietario del ristorante Tullio. E ancora, il proprietario di Twitter si è mosso per le vie del centro della Capitale a bordo di una Tesla bianca. Appassionato di Roma Antica, Musk si è concesso un giro in libertà, Colosseo compreso, prima di ripartire alla volta di Parigi.