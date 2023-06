Giuseppe Cruciani asfalta Montanari: "Roba da istituto psichiatrico, affanc***"

16 giugno 2023 a

a

a

Tomaso Montanari nel mirino di Giuseppe Cruciani. Oltre al rifiuto di abbassare le bandiere a mezz'asta per i tre giorni di lutto nazionale, il conduttore de La Zanzara attacca il rettore dell'università per gli stranieri di Siena per altre affermazioni su Silvio Berlusconi. "Se qualcuno vuole negare che il signor Silvio Berlusconi abbia avuto un ruolo eccezionale nella storia di questo paese, allora può anche accomodarsi in un istituto psichiatrico", esordisce ricordando che lo stesso presidente della Repubblica ha partecipato ai funerali del Cavaliere: "Perché il signor Mattarella è una persona limpida, sicuramente non di area centro-destra. E dunque di cosa parliamo? È andato lì, ha messo il timbro. Voi odiatori di Berlusconi andatevene a fanc**".

"Una porcheria". Cruciani travolge Fabio Fazio: come stanno davvero le cose

Ecco poi che Cruciani arriva al punto, alle critiche di Montanari che fanno eco alla solita retorica sinistra. "Un’altra delle ca***te che ho sentito - prosegue spazientito - è che Berlusconi abbia mercificato il corpo delle donne. L’ha ripetuto anche ieri il Professor Tomaso Montanari in una sua uscita".

"Malato di mente, ma che cazz*** dici?": Cruciani ricopre di insulti Parenzo

Peccato però che lo storico dell'arte non sembra essere del tutto coerente. "Ma di cosa parla? Quelli che dicono che Berlusconi ha mercificato il corpo delle donne", sono gli stessi spesso "a favore dell’utero in affitto. Non sarebbe mercificazione anche quella? Dai, al limite sono le donne che hanno usato Berlusconi".