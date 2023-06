Rita Dalla Chiesa sbotta: "Con i soldi degli italiani?", ecco chi fa a pezzi

17 giugno 2023 a

a

a

Rita Dalla Chiesa non le manda a dire. Su Instagram la deputata di Forza Italia ha voluto ricordare Silvio Berlusconi con un lungo elenco di tutti i suoi successi. Apriti cielo. Gli haters non sono mancati. "Vi sblocco qualche ricordo sulla grandezza del nostro Presidente Silvio Berlusconi", ha esordito nel suo post prima di cimentarsi nella lista dei colpacci del Cav. Ed ecco che si inizia con Edilnord - l'impresa edile con cui Berlusconi ha costruito Milano 2 e Milano 3 - fino al big televisivo di Fininvest. "Telemilano, Canale5, Italia 1, Rete 4, La Cinque, Standa, Supermercati Brianzoli, Banca Mediolanum. Queste le aziende dove la sua influenza è stata fondamentale".

"Conosciamo bene lo schifo". Repubblica insulta? Rita Dalla Chiesa li massacra

E ancora, si passa allo sport: "Il Milan ha portato a casa 8 campionati, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Europee, fino al Monza Calcio, dalla serie C alla serie A in 5 anni. Prima di sputare sentenze, costruite qualcosa e portate a casa quello che ha fatto lui".

"Ci sono figli e nipoti, meglio tacere": Rita Dalla Chiesa travolge Marco Travaglio

Eppure qualcuno non ha mancato di criticare. "Rita Dalla Chiesa che delusione. Brutta la vecchiaia", ha scritto un utente a cui la giornalista ha replicato in tempo record: "Pazienza. Lei comunque se la mantenga con onestà e generosità d'animo. La vedrà meno brutta". E un altro hater: "Con i soldi degli italiani tutti avrebbero fatto quello che Berlusconi è riuscito a fare". Ma su questo la Dalla Chiesa non ci sta: "Ma che sta dicendo? Erano soldi solo suoi. Ma che inventa?".