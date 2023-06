Rita Dalla Chiesa insultata, massacra Repubblica: "Roma? Conosciamo lo schifo"

10 giugno 2023 a

Guai a dire qualcosa contro il sindaco Roberto Gualtieri, perché La Repubblica parte con gli insulti. Rita Dalla Chiesa per esempio è stata attaccata dal quotidiano diretto da Massimo Giannini per aver sollevato il problema che nella Capitale bisogna stare più di un'ora in coda per un taxi: "Sindaco di Roma vuole venire qui a fare la fila con noi per prendere un taxi?", ha scritto la conduttrice e deputata di Forza Italia in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Lei la fa mai la fila di un’ora e un quarto in questa città devastata dall’incuria e dall’arroganza? Non si vergogna? Dove sono finiti i taxi?".

Su La Repubblica esce quindi un articolo firmato da Stefano Cappellini: "Rita Dalla Chiesa non trova il taxi e porta Gualtieri sul banco di Forum". Ma c'è ben poco da ironizzare. Tanto che Alessandra Mussolini, su Twitter, scende in campo per difendere la collega: "Da parte di Repubblica continuano gli attacchi contro Rita Dalla Chiesa colpevole solo di avere messo alla luce uno dei tanti problemi di Roma. Ancora una volta la cieca obbedienza dei media verso Gualtieri fa loro vedere solo la pagliuzza continuando ad ignorare la trave dei tanti disastri che sono sotto gli occhi di (quasi) tutti, dalla gestione dei rifiuti e del trasporto pubblico locale all'abbandono del verde e delle periferie di Roma".

Un post al quale risponde la diretta interessata: "Per fortuna Repubblica sta perdendo sempre più consensi. Chi vive a Roma conosce bene lo schifo nel quale siamo costretti a vivere. Difendere un sindaco inesistente come Gualtieri significa 'scrivere sotto dettatura'".