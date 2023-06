Eredità Berlusconi, "spuntano altri 18 fabbricati": l'ultima scoperta, ecco il loro valore

19 giugno 2023 a

a

a

C’è grande curiosità nel sapere che fine farà l’eredità di Silvio Berlusconi, il cui patrimonio è stimato in oltre 6 miliardi di euro. Ovviamente l’attenzione è puntata soprattutto su Mediaset, Mediolanum e Mondadori e sugli immobili più “famosi” del Cavaliere, come le ville ad Arcore e in Costa Smeralda. Berlusconi ha però lasciato anche altri 19 fabbricati che nel complesso valgono quasi 5 milioni di euro a livello catastale, probabilmente molto di più dal punto di vista commerciale nel caso in cui gli eredi decidessero di venderli.

Testamento Berlusconi, slitta tutto: quando lo aprono (e soprattutto perché)

Il Messaggero ha avuto modo di visionare il documento che contiene le proprietà dirette del Cavaliere tra ville, abitazioni di lusso, garage e rimesse. Dei 19 fabbricati 7 risultano essere a Milano: sono tutti situati in viale San Germiniano e hanno un valore di oltre 730mila euro. A Lampedusa si trova invece la casa denominata “Due palme”: è classificata come “abitazione in villino”, è composta da 9 vani e mezzo e ha un valore di mercato di circa 400mila euro.

Mediaset? "In declino, qual è il vero gioiello": la bomba sull'eredità di Berlusconi

In provincia di Novara ci sono poi altri 10 immobili appartenenti a Berlusconi e sono di varie tipologie: abitazioni civili, scuderie, rimesse, ville, magazzini, locali di deposito e altro. Il fiore all’occhiello è certamente la villa da 26 vani, che affaccia sulla sponda piemontese del Lago Maggiore: questa dimora ha un valore stimato di circa 2,5 milioni di euro.