Mauro Corona ferma tutto: "Voglio dedicarle a Berlusconi"

21 giugno 2023 a

a

a

La commemorazione di Silvio Berlusconi nella giornata di martedì 20 giugno non si tiene solo al Senato. Anche a CartaBianca c'è chi come Mauro Corona vuole rendere omaggio al leader di Forza Italia. E per farlo l'alpinista cita un passaggio a lui molto caro: "'La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto ma se ascolto sento il tuo passo, esistere come io esisto'. Voglio dedicare queste parole anche a Silvio Berlusconi".

“Perderà sempre”. Schlein, la mazzata di Corona: com'è ridotta la sinistra

Già nella scorsa puntata in onda su Rai3 lo scrittore aveva voluto ricordare il Cavaliere, scomparso da pochissimo. "Ho realizzato dei fiori per Berlusconi, mi spiace molto per la sua morte e dispiacerà anche ai nemici sapere che Berlusconi non c’è più", aveva ammesso per poi lanciare una frecciata agli odiatori seriali. Quelli che neppure di fronte alla morte frenano il loro livore.

"Anche qui, fior di comunisti...": tutto da godere, Mauro Corona azzera Elly Schlein

"Chi l’ha sempre criticato ora dovrebbe stare in silenzio. C’è gente che ne ha approfittato solo per parlare di sé. Il lutto nazionale non fa male a nessuno, se il governo ha deciso così a me sta bene. È giusto averlo concesso a Berlusconi". Un chiaro messaggio alla sinistra, ma soprattutto a quel Movimento 5 Stelle il cui leader, Giuseppe Conte, ha disertato i funerali.