Il Baffo davanti ai barchini di migranti: "Ti alzano i bambini e..."

"Essere lì e vivere queste cose, non voglio fare il patetico, al di là di tanti discorsi giusti da una parte e dall'altra, ti trovi a vivere una situazione disperata": Roberto Da Crema, meglio noto come il "Baffo", ha raccontato la sua esperienza nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. In particolare, ha parlato del suo incontro casuale con un barchino occupato da migranti in mezzo al mare.

"Non sai cosa fare, a 200 metri dalla costa, stai pescando, senti gente che ti chiama... - ha continuato Da Crema -. La cosa triste è che loro alzano bambini di 2, 3 anni e ti chiamano dicendo "Help", chiedendo aiuto. Ti senti impotente e ti viene il pianto dentro, non ti chiedi come e perché sono lì, vedi le persone su una barca con un secchio con un po' d'acqua...". Un'esperienza drammatica, insomma, che sembra aver segnato profondamente l'imprenditore.

Ieri a intervenire sulla questione migranti è stato anche il cardinale e presidente della Cei Matteo Zuppi, che durante la veglia di preghiera "Morire di speranza" in memoria delle persone che perdono la vita nei viaggi verso l'Europa. ha detto: "L'Europa, figlia di chi è sopravvissuto alla guerra e che non smette di sentire quelle voci lontane di umili nomi e di quanti ci hanno consegnato questa libertà e questa giustizia, deve garantire i diritti che detiene, garantendo flussi che siano corridoi umanitari e corridoi di lavoro, corridoi universitari, ricongiungimenti familiari che garantiscono futuro e stabilità, l'adozione di persone che cercano solo qualcuno che dia fiducia e opportunità".