Paola Belloni in tribunale? La compagna della Schlein si presenta vestita così

Quarta udienza per Roberto Saviano nell'ambito del processo per diffamazione intentato da Giorgia Meloni dopo che lo scrittore napoletano ha dato dei "bast**di" a lei e Matteo Salvini. Quell'espressione venne pronunciata nello studio di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, dopo che era stata mostrata un’intervista a una donna migrante a cui era morto il figlio in mare. Ecco perché oggi, tra i testimoni, c'è anche il conduttore. Ma non solo: testimonierà pure Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, che ha realizzato un rapporto sul linguaggio adottato dai leader in campagna elettorale.

Toh, con Paola Belloni in tribunale spunta pure Formigli: la rete della compagna di Elly Schlein

Tuttavia, a creare scalpore oggi è soprattutto la "prima uscita pubblica" della compagna della segretaria del Pd Elly Schelin, Paola Belloni. Quest'ultima ha deciso di essere presente nell'aula 13 del tribunale a Roma in segno di solidarietà a Saviano. Sarebbe stata vista in fondo all'aula, vestita in nero. Questo, come sottolineato da La Stampa, sembra essere un vero e proprio atto politico, una scelta di campo. Accanto allo scrittore in tribunale, sempre in segno di solidarietà, ci sono anche le scrittrici Michela Murgia e Teresa Ciabatti. Già all'apertura del processo, il 15 novembre del 2022, andarono a esprimere solidarietà a Saviano diversi volti noti oltre alla Ciabatti e alla Murgia, ovvero Sandro Veronesi, Nicola Lagioia, Walter Siti, Chiara Valerio, Kasia Smutniak.