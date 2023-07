Corriere e armocromia, sconcerto: cosa appare a pagina 28: Schlein che dice?

08 luglio 2023 a

Il Corriere della Sera sdogana l'armocromia. Quello che per Elly Schlein è stato un ennesimo motivo di imbarazzo, il quotidiano di Luciano Fontana lo eleva a qualcosa alla portata di tutti. E poco importa se, come ammesso dalla stessa leader del Pd, una consulenza costa 300 euro l'ora. Per il Corsera i consigli su come abbinare vestiti e colori sono alla portata di tutti. Non a caso nell'edizione di sabato 8 luglio, il quotidiano pubblicizza alla pagina 28 la "guida all'armocromia".

Un libro, dal titolo "Armocromie e forme", firmato da Rossella Migliaccio. Il primo volume, si legge, sarà gratuito e ripercorre "la storia e il metodo dei colori". Il volume, un best seller, aiuta a "comprendere e decifrare le forme e i colori, scoprire la propria palette personale e il grande gioco delle proporzioni". L'autrice? Proprio una consulente d'immagine. Insomma, con il promo il quotidiano sembra piegarsi a Schlein, che per prima ha parlato di armocromia.

La dem, ha ammesso, senza neanche troppi giri di parole, di affidarsi a una consulente di immagine per scegliere l'outfit migliore. Parole che hanno subito scatenato la polemica. E non solo a destra. "Come vedete - ha tuonato Vincenzo De Luca, governatore campano del Pd -, vesto da vecchio burocrate sempre grigio e blu, non ho molta varietà di colori. Non ho molta armocromia, diciamo così. Però mi darebbe fastidio dare 300 euro l’ora a una consulente per i colori perché 300 euro l’ora sono i due terzi di una pensione al minimo. E vengo da una storia nella quale queste cose sarebbero state imbarazzanti, sinceramente". A maggior ragione se professi l'egualitarismo.