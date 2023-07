Gad Lerner, insulto a La Russa e figlio: "Una cattiva educazione"

08 luglio 2023 a

Non poteva mancare il fango di Gad Lerner. Dopo aver sputato insulti su Silvio Berlusconi, salvo poi essersi presentato al suo funerale, il giornalista si scaglia contro Ignazio La Russa, nel mirino per le indagini riguardanti il figlio. "Letti i 'versi' delle canzoni di Leonardo Apache e udite le parole con cui suo padre Ignazio La Russa lo ha difeso possiamo desumere come minimo che il ragazzo ha ricevuto una cattiva educazione".

Ma il tweet non sembra particolarmente apprezzato tra gli utenti del web. "Come te che hai avuto una cattiva educazione, e oggi si vede dai tuoi scritti", tuona uno di loro. E ancora: "Sono contro ogni tipo di violenza, anche verbale, ma sinceramente mi sembra tutto messo su non per incastrare il figlio di La Russa ma il padre", "Però quando leggete i versi dei trapper nostrani o da immigrazione, che nelle canzoni dicono di ammazzare chi ti guarda storto oppure i poliziotti e di violentare le donne bianche, avete sempre risposto 'E so’ ragazzi…', no? Evidentemente Leonardo La Russa è meno ragazzo di altri".

Ma c'è anche chi ricondivide un suo cinguettio, quello in cui augurava "buoni 80 anni" ad Adriano Sofri, niente di meno dell'ex leader di Lotta Continua condannato a ventidue anni di carcere quale mandante assieme a Giorgio Pietrostefani dell'omicidio del commissario di polizia Luigi Calabresi. Insomma, ancora una volta Lerner non ne combina una giusta.