Ilaria Lamera, ricordate quella della protesta in tenda? Fa una fine ridicola...

Ilaria Lamera ha “levato le tende” e ha chiuso ufficialmente la protesta contro il caro affitti. Era l’inizio di maggio quando la studente bergamasca aveva deciso di piantare una tenda dinanzi al rettorato del Politecnico di Milano per denunciare l’insostenibilità degli affitti. Il caso ha tenuto banco per diverse settimane, dando vita a un dibattito pubblico e politico che però alla fine è rimasto fine a se stesso. Il sito di Nicola Porro ha pubblicato le riflessioni di Max Del Papa sulla storia di Ilaria.

È estate e i "tendini" vanno da mamma: Feltri, che roba è la protesta contro gli affitti

Quest’ultima ha annunciato al Corriere della Sera la fine della protesta: “L’obiettivo era sollevare il tema e portare l’opinione pubblica a parlarne. Non avevamo l’ambizione di risolvere una questione di questo genere in pochi mesi”. “Ilaria la pasionaria locataria - scrive Del Papa - si smonta da sola: ‘leva le tende’, la sfotte perfino il Corriere”. La sua protesta viene definita “così astrusa che nessuno ci capiva niente: lei farfugliava di caro alloggi, di equo canone universitario, di reddito di affittanza, ma era una chiara trovata per guadagnarsi i titoli, destinazione Montecitorio come tutti quelli che vogliono laurearsi all’università della vita senza studiare, per scorciatoie di marxismo Bignami e gnegnegne”.

Che cosa voleva davvero Ilaria? “Ma è chiaro - risponde Del Papa - sensibilizzare, sollevare il problema. Invece ha finito per sollevare solo le spalle, far cascare le palle, Elly è sparita, Majorino, risucchiato dai suoi flop elettorali, ha preferito battaglie più urgenti, per il proprio appartamento, Ilary è rimasta con la tenda vuota. E adesso la sbaracca. Lo dichiara, tanto per cambiare, al Corriere che, pur nella massima comprensione, non riesce del tutto a nascondere quella punta di affettuoso compatimento”.