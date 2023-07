Vaccino, Matteo Bassetti denunciato a Genova da 123 medici

13 luglio 2023 a

Matteo Bassetti nel mirino dei medici. "Ringrazio molto i 123 laureati in medicina che mi hanno segnalato e denunciato all’Ordine dei medici di Genova - ha scritto il direttore della clinica malattie infettive del Policlinico San Martino su Twitter -. Si sono fatti un gigantesco autogol". Poi ha spiegato: "Grazie a quello che hanno scritto contro di me, contro la medicina dell’evidenza, contro i vaccini e a favore di farmaci e protocolli non approvati per la cura del Covid, hanno fornito a me e al mio avvocato la documentazione per denunciarli uno per uno ai loro rispettivi Ordini".

I 123 medici di cui parla Bassetti avrebbero scritto una lettera all'Ordine di Genova per chiedere che l'infettivologo venga sottoposto a un procedimento disciplinare per un lungo elenco "di violazioni alle più elementari norme del Codice Deontologico, a partire dal primo paragrafo del giuramento per cui il medico deve esercitare la professione in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento, contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della professione e di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute", si legge nella richiesta dei firmatari, come riportato dal Corriere della Sera.

Bassetti è stato accusato di "aver attaccato i colleghi che volevano informare i loro pazienti sui vantaggi e svantaggi della inoculazione definendoli cattivi maestri" e di "aver insultato i colleghi che in scienza e coscienza trattavano i loro pazienti con farmaci tradizionali (antinfiammatori, idrossiclorochina, cortisonici, eparina) poi rivelatesi estremamente efficaci alla pari di stregoni esaltando allo stesso tempo le linee guida ministeriali (paracetamolo e vigile attesa) violando il principio che obbliga un medico a non farsi condizionare dalla burocrazia o da conflitti d’interesse". Durissima la replica di Bassetti: "Finché si parla al bar o nei comizi è un conto, non quando lo si fa per iscritto. Verba volant scripta manent, grazie davvero a tutti i 123. Non pensavo davvero si potesse arrivare a tanta bassezza scientifica, culturale e deontologica".