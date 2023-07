Claudio Cerasa, Meloni diserta la storica fiaccolata? "Una scelta sofferta"

18 luglio 2023 a

Patrick Zaki torna in carcere. In Onda si parla dei rapporti Italia-Egitto ed è Fiorenza Sarzanini a dire per prima la sua. Ospite nella puntata di martedì 18 luglio su La7 esordisce lanciando un appello al governo: "Purtroppo questo episodio ci racconta che nonostante le promesse, noi non abbiamo esercitato un'azione diplomatica forte". Non basterebbe, a suo dire, "il ritiro dell'ambasciatore. In questi paesi dobbiamo esercitare un ruolo più forte per quel che riguarda gli affari. Non abbiamo la forza di dire che questo ragazzo deve essere restituito all'Italia. Questo è uno schiaffo forte all'Italia".

Dello stesso parere Claudio Cerasa, convinto che "sia sbagliato che un caso come questo debba essere trattato a livello nazionale. Questo caso deve essere trattato a livello europeo". Secondo il direttore del Foglio ci dovrebbe essere "un'iniziativa italiana che coinvolga l'Europa". E dietro ai rapporti "con paesi tutt'altro che democratici c'è la necessità di diventare autonomi dal punto di vista dell'energia rispetto alla Russia".

Da qua la stoccata a diverse culture islamiche che considerano "alcune religioni affronti alla loro libertà". Infine, Cerasa si sofferma sulla decisione del presidente del Consiglio di disertare la fiaccolata per Borsellino a causa del rischio delle contestazioni. "Per la Meloni Borsellino è una figura importante. Credo che non partecipare sia stata una scelta sofferta".