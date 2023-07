Elsa Fornero, vergogna assoluta su Zaki: "Ho un sospetto sulla contropartita"

21 luglio 2023 a

a

a

Un'Elsa Fornero semplicemente senza vergogna. Siamo a In Onda, il programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile su La7, la puntata è quella di giovedì 20 luglio. Si dibatte della liberazione di Patrick Zaki, un successo per il governo di Giorgia Meloni. Un successo che però, da sinistra, cercano di mettere in discussione parlando di ipotetiche contropartite all'Egitto. Tra le tesi più diffamanti che circolano, quella di un presunto accordo che riguardi anche Giulio Regeni. In sintesi: noi vi diamo Zaki, ma non chiedeteci più di far luce sul ragazzo ucciso. Balle spaziali, ovviamente.

Eppure c'è chi a queste balle spaziali dà credito e lo fa proprio a In Onda. Si tratta di Elsa Fornero, ex ministro del governo Monti, la quale alza il ditino e afferma: "A prescindere dalle opinioni questa è veramente una grande cosa. Ma la politica è cinica ed è difficile che questo sia un mero atto di generosità del presidente egiziano. Sicuramente qualche contropartita c'è, magari un non detto, è inutile nascondercelo", sentenzia sciorinando sicurezze assolute basate sul nulla.

"9 euro sono un po' tanti": Elsa Fornero gela Telese, imbarazzo in studio

"E allora io non voglio pensare che la contropartita sia un silenzio o procrastinare ancora la questione-Regeni. Possiamo gioire per la famiglia di Zaki, ma non possiamo non pensare alla sofferenza della famiglia di Regeni. Non voglio pensare che sia così, voglio limitarmi a pensare che la contropartita sia meramente economica, che ci sia un qualcosa che ha a che fare con l'economia, la finanza", conclude un'Elsa Fornero davvero pronta a tutto pur di dar contro al governo.

In Onda, fango-Fornero sul caso-Zaki: qui il video