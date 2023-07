Selvaggia Lucarelli, insulta il tassista per 7 euro: "Siete la razza peggiore"

21 luglio 2023 a

Volano stracci, ancora, tra Selvaggia Lucarelli e un tassista. Tutto è stato raccontato sui profili social dell'opinionista che ha addirittura pubblicato un video. Qui la Lucarelli spiega: "Prendo un taxi per andare dall’hotel al lungomare, la distanza è poca ma fa troppo caldo per andare a piedi. Arrivo. Sono 7 euro e 50. Neppure ho preso il portafogli dalla borsa e il tassista mi fa: 'se mi dà 2 euro e 50 spicci mi fa un favore'".

Guai, "capisco già che mi sta chiedendo di pagare in contanti in modo non troppo subliminale. Al che gli do la carta". Ma il tassista non sarebbe del tutto contento: "Lui come da previsione si scoccia e apre il cruscotto con fastidio, dice: eh, ora devo vedere se il pos mi funziona. Segue la discussione che potete vedere, con lui che pur di non farmi pagare con la carta mi fa scendere senza farmi pagare, dicendo 'oggi è friiiiii'. Che categoria imbarazzante, indegnamente protetta dal governo".

E infatti nel filmato tra i due vola di tutto. "Se ne vada, la corsa è gratis!", la invita lui mentre lei sbotta: "Siete la peggior razza d'Italia". Il video pubblicato dalla giornalista su Instagram mostra il duro botta e risposta con un tassista a Bari.