Italo Bocchino zittisce Fusani e ridicolizza il Pd: "Hanno fatto tutto da soli"

Come previsto, il Senato ha respinto la mozione del M5s sulla sfiducia a Daniela Santanchè. Un flop, quello della sinistra, che però metterebbe in difficoltà anche il governo. Almeno per Claudia Fusani. È lei, ospite di Zona Bianca nella puntata di mercoledì 26 luglio su La7, a dire che "ora l'esecutivo è più debole. Nella maggioranza c'era imbarazzo e la difficoltà nel difendere non l'inchiesta giudiziaria, quanto un ministro diventata tale dopo che come imprenditore ha accumulato un grande debito con il fisco italiano".



Ma non solo, di fronte a Giuseppe Brindisi, la giornalista arriva a dire che "adesso, guarda caso, per rientrare da questo debito importante sarà il suo collega ministro che dovrà decidere se quel piano di rientro del debito sarà sufficiente". Insomma, "c'è un conflitto di interesse grossissimo. Bisogna darsi un limite".