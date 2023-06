Italo Bocchino scatenato: "Lo sputt*** no!", Lilli Gruber salta sulla sedia

22 giugno 2023 a

Tra i temi all'ordine del giorno, la riforma della giustizia di Carlo Nordio, che sta suscitando dibattito e sollevando alcune polemiche. E il tema, va da sé, tiene banco anche a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, la puntata è quella di mercoledì 21 giugno. In particolare, si parla di intercettazioni, ospite in studio anche Italo Bocchno.

La Gruber, dunque, chiede se effettivamente la stampa italiana sia ostile al centrodestra. E il direttore del Secolo d'Italia risponde: "C'è una stampa ostile per due ragioni. In primis perché la stampa è critica per natura, deve fare questo per mestiere. E poi anche perché la stampa in Ialia negli ultimi decenni si è collocata più a sinistra che a destra".

"Ma il tema sono i contenuti - cambia il focus Bocchino -, le intercettazioni: ho sempre pensato che non bisogna ridurre lo strumento in mano ai magistrati per colpire i reati. La norma proposta da Nordio non tocca le intercettazioni: il pm può usarle allo stesso modo. Dice solo che bisogna evitare che il terzo estraneo venga portato alla gogna mediatica: libertà d'informazione sì, libertà di sputtanamento no", taglia corto Bocchino, facendo saltare sulla sedia la Gruber. La conduttrice infatti sgrana gli occhi e chiosa: "E questo già dal 2017, con la riforma Orlando, non c'è più".

Ma non è finita. Perché poi Bocchino infilza anche Alessandro De Angelis, penna rossa dell'Huffington Post, intento a dipingere una maggioranza in generale e una Forza Italia nello specifico spaccate, balcanizzate. "La questione dell'abuso d'ufficio... la maggioranza ha tre partiti che sono d'accordo sull'abolizione del reato. Nell'opposizione, il Pd ha una parte favorevole e i vertici contrari; M5s con Giuseppe Conte contrario e Azione e Italia Viva che sono a favore. Abbiamo una maggioranza granitica e dobbiamo sentir parlare Alessandro De Angelis che parla di balcanizzazione di Forza Italia...", conclude uno scatenato Italo Bocchino.