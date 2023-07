In Onda, Pasquale Tridico: "Commissione d'inchiesta su di me? Io la farei su..."

30 luglio 2023 a

"Quello che sta succedendo a me dovrebbe preoccupare tutti i liberali di questo paese, tutti coloro che hanno a cuore la democrazia": Pasquale Tridico, ospite di Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7, ha commentato così la proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione parlamentare di inchiesta su di lui e sul Reddito di cittadinanza. Una proposta che l'ex presidente dell'Inps ha definito un "atto di bullismo istituzionale".

"Cosa sono riuscito a fare". Rdc, l'imbarazzante frase di Tridico: esplode il caso

"Io sono un libero cittadino, non ho tessere di partito o potentati, questo è qualcosa di sconvolgente", ha aggiunto Tridico. Che poi ha spostato l'attenzione su un altro punto: "Invece di accanirci contro l'evasione si fa una commissione ad personam contro Tridico, io però sono tranquillo perché durante la mia gestione dell'Inps è stata istituita anche una direzione antifrode".

Tridico, poi, ha proseguito: "Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, abbiamo fermato 3 milioni di domande per circa 11 milioni di euro. Poi se qualcuno pensa che io abbia regalato soldi in modo improprio, qualcosa la devo dire... Durante la mia gestione l'Inps ha visto il recupero contributivo e il lavoro nero è diminuito da 3 milioni e mezzo a 3 milioni". Infine una controproposta: "Io fare una bella commissione di inchiesta sull'evasione, c'è un accanimento che non ha nessun fondamento".